eş durumu tayini

merhaba dilekçe ile eş tayini yapan var mi daha önce var ise tayin olumlu sonuçlandıktan sonra Çkys düşme durumu oluyor mu ne kadar sürede iş başı yapılıyor

merhaba dilekçe ile eş tayini yapan var mi daha önce var ise tayin olumlu sonuçlandıktan sonra Çkys düşme durumu oluyor mu ne kadar sürede iş başı yapılıyor