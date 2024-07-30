KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


30 Temmuz 2024 14:02
SAGLIK RAPORU TAMAMLANMA SÜRESİ

Arkadaşlar tsk sağlık heyet raporu icin hastaneye kayit yaptırdım ardından cogu poliklinikten saglam aldım fakat iş dolayısıyla sehir dışındayım birkac poliklinik kaldı, hastaneye ilk kayıttan bu yana 20 gün falan oldu, acaba raporun bitirilmesi gereken bir süre varmı bilgisi olan acil yardim

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