KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


30 Temmuz 2024 14:28
Çaykur Rizeye Atanan Makine Mühendisleri

Arkadaşlar .kardeşim dolayısı ile hasta edeyim.Oraya atanan arkadaş varsa herhangi bir evrak veya işlem sürecinde bana bilgi verebilirse çok sevinirim .Şimdiden Allah Razı Olsun &#128591;

Çok Yazılan Konular

2024/1 merkezi atama bekleme konusu2024/1 SGK İcra Memuru Olarak Atananlar Sorun Cevaplayayım (İcra memuruyum)2024/1 açıklandı nihayetArşiv araştırmasıTüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.2024/1 tercihlerinin açıklanma zamanı hakkındaTercih yapacaklar,yapmış olanlar dikkatGümrük işletme ve işletme öğretmenliği mezunu olan var mı?2024/1 Merkezi SGK İcra Memurluğu2024/1 merkezi atamasını ne zaman açıklayacaksınız ! Magdur ettiniz

Sözlük

seni seviyorum demenin türlü halleri 2 maksadın nedir bu hayatta 2 Yaz akşamları 1 görülmemesi gereken şehirler 2 uzun boylu yakışıklı renkli gözlü bekar ve memur erkek 1 bu tanrının ordusu 1 değişmedik diyoruz ama değişiyoruz 1 Facebook 2 kavun çekirdeği 1 bağdat 1

Son Haberler

Erdoğan: Mavi Vatan'a sahip çıkma konusunda geri adım atmayacağızSamsun'da toplu ulaşıma yüzde 20, servislere yüzde 40 zamMardin'de bazı alanlar 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildiTartıştığı kızı, göğsünden bıçaklayıp öldürdüBaşıboş köpeklere yönelik uygulama yönetmeliği geliyor

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?