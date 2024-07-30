Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


30 Temmuz 2024 14:30
Dogu illerine 23 il şartsiz tayin bu sene oldumu olacak mi?

Bilen varmi?


sanatogretmeni
Memur
30 Temmuz 2024 15:06

tayin dönemi içinde oldu

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