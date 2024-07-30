Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


30 Temmuz 2024 15:27
Geçici görevlendirme

Arkadaşlar 1 Şubat itibariyle geçici görevlendirmeyle kurumumda başka bir birime verilmiştim.

Konu ile alakalı bir sorum olacak.

1) 1 Şubat'ta başlayan görevin bitimi 31 Temmuz mudur yoksa 1 Ağustos mudur yani ben kadromun olduğu birime ne zaman başlamalıyım?

2) Görevle ilgili bir uzatma yazısı gelecekse bunun için görevin bittiği tarihi mi beklerler yoksa isterlerse şuan bile yazabilirler mi?


Edirnel
Şube Müdürü
30 Temmuz 2024 15:28

Bu arada söz konusu görevlendirme belediye sınırları içerisinde.


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
30 Temmuz 2024 15:36

1 - Önemli olan görev süresidir. 6 ay olarak belirtilmişse 1 ağustosta asıl kurumunuzda olmalısınız. 180 gün olarak belirtilmişse bugün asıl kurumunuzda olmalısınız. Tarih belirtilmişse o tarihlere uymalısınız.

2 - Kurumunuz bilir.


Edirnel
Şube Müdürü
30 Temmuz 2024 15:40

Cevap için teşekkür ederim.

6 ay olarak belirtilmişti.

YUSUF YILDIRIM, 1 saat önce

1 - Önemli olan görev süresidir. 6 ay olarak belirtilmişse 1 ağustosta asıl kurumunuzda olmalısınız. 180 gün olarak belirtilmişse bugün asıl kurumunuzda olmalısınız. Tarih belirtilmişse o tarihlere uymalısınız.

2 - Kurumunuz bilir.

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