Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : E.Kayı Han


30 Temmuz 2024 15:40
Adalet bakanlığı uçaklarda silah ücreti

Arkadaslar bildiğiniz üzere uçaklarda emniyet ve tsk personelinden uçaklarda silah tasima ücreti alınmıyor. Adalet bakanlığı personelinden uçaklarda silah tasima ücreti alınıyor mu bilgisi olan var mi ?

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