Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han



Becayiş istiyor
30 Temmuz 2024 15:43
TSK DAN KENDİ İSTEĞİYLE AYRİLMA

Mrb 3 yıl TSK deniz kuvvetlerinde gorev yaptim . Ayrildigimda yeni evlenmistim son 2 yilimi denizde gecirdim korona virus oldugu icinde izin vermiyorlardi yillik izin yapmama esimin 2 yil tek kalmasi benim psikolojimi bozdu daralmistim . Şimdi geri donup gorevimi yapmak istiyorum olurmu sizce önerilerinizi bekliyorum


eses2326
30 Temmuz 2024 15:51

Af gibi birşeyler olabilir,Cimere yaz

Toplam 1 mesaj

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