Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


30 Temmuz 2024 15:44
Adalet bakanlığı personeli uçaklarda silah taşıma ucreti

Arkadaslar uçaklarda tsk ve emniyet personelinden silah tasima ücreti alinmiyor. Adalet bakanlığı personeli içinde bu geçerli mi acaba bilgisi olan veya tecrübe eden var mı?

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