Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


30 Temmuz 2024 16:23
Rapor Hakkında Bilgi Acil Hkk
yıllık izinde iken 10 gün istirahat raporu almak zorunda kaldım bu durumda yıllık izin durdurulup raporun islenmesi gerekmiyormu son günceli nedir personelciler degisiklik oldu diyer ek raporu islemeyip iznimi devam ettirdiklerini öğrendim konu hakkında bilgi sahibi olan varsa yardımcı olabilir mi?

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