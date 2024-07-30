Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


30 Temmuz 2024 16:42
İl içi açık olan okula atama yapılmaması

Tercih ettiğim okula atama yapılmamış. Bu neyden kaynaklanıyor? tercih yapanlardan puanı en yüksek olanın atanması gerekmez mi? Listede açık var olarak duyurulmuştu


pis@gor
Aday Memur
30 Temmuz 2024 16:46

İstanbul mu? Aynı sıkıntı bizde de var.


Drm123
Aday Memur
30 Temmuz 2024 16:46

Evet İstanbul

pis@gor, 11 dk. önce

İstanbul mu? Aynı sıkıntı bizde de var.


pis@gor
Aday Memur
30 Temmuz 2024 16:47

Yayınlanan liste, acaba atanan kişilerin mevcut kurumlarını yazıyor olabilir mi? Yoksa çok garip


Drm123
Aday Memur
30 Temmuz 2024 16:49

İhtiyaç listesi değil mi o

pis@gor, 10 dk. önce

Yayınlanan liste, acaba atanan kişilerin mevcut kurumlarını yazıyor olabilir mi? Yoksa çok garip


pis@gor
Aday Memur
30 Temmuz 2024 16:49

şimdi değişti liste. Dediğim gibiymiş muhtemelen


Drm123
Aday Memur
30 Temmuz 2024 16:55

Evet hocam dediğiniz gibiymiş. Umarım sizin için de hayırlısı olmuştur

pis@gor, 8 dk. önce

şimdi değişti liste. Dediğim gibiymiş muhtemelen


sanatogretmeni
Memur
30 Temmuz 2024 16:56

Puan bazlı listeden kontrol edin. listede okul yoksa sonradan güncellenmiş olabilir.

pis@gor, 11 dk. önce

İstanbul mu? Aynı sıkıntı bizde de var.

Toplam 7 mesaj

Çok Yazılan Konular

2.il ici sonucunu aciklayan illerÖğretmenlik meslek kanunu sonbahara kaldı...Artan müdür yardımcıları istifalarıYeniden idarecilik2.İl içi ilişik kesme işlemleriAkşam yatıyoruz anasınıfı,sabah kalkıyoruz anaokulu gayrı yerinde dursa.MEB'e Çağrı Başöğretmenlik ve uzmanlık emekliliğe sayılsın.İl içi açık olan okula atama yapılmamasıSözleşmeli öğretmen maaşıEn erken uzmanlık ve başöğretmenlik 2027 yılına kaldı

Sözlük

alese girmek 2 paris 2024 yaz olimpiyat oyunları 1 kavun çekirdeği 1 terme 1 fiji 1 yöresel yemekler 1 Find Me Falling 2024 1 kitap hediyesi 1 talih kuşu 1 kitap tavsiyesi 1

Son Haberler

Erdoğan: Mavi Vatan'a sahip çıkma konusunda geri adım atmayacağızSamsun'da toplu ulaşıma yüzde 20, servislere yüzde 40 zamMardin'de bazı alanlar 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildiTartıştığı kızı, göğsünden bıçaklayıp öldürdüBaşıboş köpeklere yönelik uygulama yönetmeliği geliyor

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?