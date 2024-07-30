KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


30 Temmuz 2024 17:02
Kpss ortaöğretim nereye atanır

Merhaba meslek lisesi mezunuyum (2013) kpss ye ortaöğretim mezunu olarak sınava gireceğim. Meslek lisesi mezunu olarak hangi görevlere ve hangi şehirlere atanabilirim bir çok kaynak var kafam karıştı. Yarın son gün ödeme yapmam için eğer atama görevleri ve şehirler uygunsa ödeme yapacağım..

Cevaplarsanız çok sevinirim :)))))


mevo4312
Aday Memur
30 Temmuz 2024 18:15
hocam meslek lisesinde hangi bölümde mezun oldunuz ?
Toplam 1 mesaj

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