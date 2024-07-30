KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


30 Temmuz 2024 17:03
Tigem hk. bilgi verin lütfen!!

Tercihte memleketim için fazla seçenek olmadığından 5 yıl sonra rotasyon olduğunu bilsemde tigemi yazdım ve atandım. Merak ettiğim mühendis veteriner vb için rotasyon zorunlu olması anlaşılabilir fakat bilgisayar işletmeni içinde bu geçerli midir? Zorunlu ise 5 yıl dolmadan KPSS?ye girip yeni bir puanla farklı kuruma geçmem sorun olur mu? 5 yılın bitmesini mi beklemem gerekli? Ailevi sebeple memleketimden başka bir ile gitmek istemediğim için soruyorum. Kurumun işletmelerinden bazıları özelleşmiş.Atandığımız işletmesi özelleşirse tigem farklı illerdeki işletmelerine mi gönderiyor yoksa biz kendimiz aynı ilde farklı devlet kurumlarına gidebiliyor muyuz? Ayrıca işletmelerde servis imkanı var mı ve bilgisayar işletmeni güncel maaşı ne kadardır? Sadece sorduğum sorular için cevap verirseniz sevinirim.

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