Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


30 Temmuz 2024 17:33
Sağlık Durumu Mazereti
Arkadaşlar öncelikle selamın aleyküm annem yüzde kırkdokuz engelli raporu var ve ben çalıştığım kurumdan dolayı yanında olamıyorum sağlık durumu mazeretine başvurabilir miyim başvurabilirsem onaylanır mı geçerli bir mazeret midir? (657 ye tabii kadroluyum)

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