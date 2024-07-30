Sağlık Durumu Mazereti

Arkadaşlar öncelikle selamın aleyküm annem yüzde kırkdokuz engelli raporu var ve ben çalıştığım kurumdan dolayı yanında olamıyorum sağlık durumu mazeretine başvurabilir miyim başvurabilirsem onaylanır mı geçerli bir mazeret midir? (657 ye tabii kadroluyum)

Arkadaşlar öncelikle selamın aleyküm annem yüzde kırkdokuz engelli raporu var ve ben çalıştığım kurumdan dolayı yanında olamıyorum sağlık durumu mazeretine başvurabilir miyim başvurabilirsem onaylanır mı geçerli bir mazeret midir? (657 ye tabii kadroluyum)