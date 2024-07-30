KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


30 Temmuz 2024 17:34
Eskişehir Seyitgazi Eti maden

Arkadaşlar merhaba Eskişehir Seyitgazi Eti Maden'e inşaat mühendisi olarak atandım. Kurum ve işletme hakkında bilgi sahibi değilim tecrübelerini aktarabilecek birileri varsa memnuniyet duyarım.


the back of furkan
Şef
30 Temmuz 2024 18:06

hayırlı olsun üstad

89.913 - 91.505 arası puanın var

kit maaşları iyi

Toplam 1 mesaj

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