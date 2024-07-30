Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


30 Temmuz 2024 17:34
Adliye şoförü görevlendirme

Arkadaşlar merhaba , Adliye şoförleri Adli destek ve mağdur hizmetlerinin sosyal inceleme raporlarının hazırlanmasında adliye araçlarıyla personeli götürüyormu, götürüyorsa adm personeli gibi yol tazminatı alıyormu konu hakkında bilgisi olan paylaşabilirmi şimdiden çok teşekkür ederiz

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