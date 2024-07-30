KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


30 Temmuz 2024 18:06
kpss puan hesaplama
hangi yıla göre hesaplamak mantıklı

Kpss çalışan madenci
30 Temmuz 2024 18:50

Merhaba umarım2023 ayarında olur ama mesleki bazda sıralama ve alım sayısı da önemli


BilmemNiye
Aday Memur
30 Temmuz 2024 19:03

2023 ayarında olmaz asla. Yüksek net yapanlar var hala.

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