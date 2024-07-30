KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


30 Temmuz 2024 19:16
TKİ 2024/1 Atananlar

Arkadaşlar arayan oldu mu? atananlar olarak gelişmeleri buradan paylaşalım olur mu? Ben Zonguldak TKİye atandım

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