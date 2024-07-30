Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


30 Temmuz 2024 19:19
Takviye hazır kuvvetlerden başka birime geçebilirmiyim

Selamlar 1 senedir görev aldığım birimimden başka bir birime geçebilirmiyim bunun bir yolu varmıdır bilgi verebilirmisiniz şimdiden teşekkür ederim.


datemov174
Aday Memur
31 Temmuz 2024 00:13
İçişleri bakanlığına dilekçe yaz

Kırmızı Hap
Aday Memur
31 Temmuz 2024 04:24

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerEmniyet iade olanlar bilgi paylaşımıRefakat izni raporunda hayati tehlike ibaresiHizmet süresinin son 8 yılında 1 kademe verilmesiPolnet 4 sorgusu nedeniyle ceza aldımHamyo soruşturmasıYurt dışında tatil yapmak için gerekli izin prosedürü nedir?Danıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıİcralık polislerAnksiyete B dilimi, 3 ay içinde aktif göreve verilebilir mi?

Sözlük

paris yeşili 1 psikoloğa gitmek 1 Blame the Game 2024 1 beğendim butonu 4 dilenci 1 ünde 10.870 tl kazandı 4 arkasından konuşmak 1 genco erkal 2 dizilerde ahlaksızlığın meşrulaştırılması 1 sanal 1 3 dakika içinde entry düzenleme şansı 3

Son Haberler

Erdoğan'dan şehit olan Haniye için taziye mesajıBakan Fidan: Haniye, Filistin direnişinin sembolüydüAYM'nin sonuçlandırdığı bireysel başvuru sayısı 513 bini aştıBakan Şimşek: Dış dengede ve turizmde olumlu görünüm sürüyorDolar kuru bugün ne kadar?

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?