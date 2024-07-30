Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


30 Temmuz 2024 19:25
Sağlık durumu mazereti (lütfen bilgili birisi varsa yardımcı olsun çok makbule geçer)

Arkadaşlar öncelikle selamın aleyküm annem yüzde kirkdokuz engelli raporu var ve ben çalıştığım kurumdan dolayı yanında olamıyorum sağlık durumu mazeretine başvurabilir miyim başvurabilirsem onaylanır mi geçerli bir mazeret midir? (657 ye tabii kadroluyum)


Evlenmek Gerek
Genel Müdür
30 Temmuz 2024 19:36

Öğretmen iseniz başvuramazsınız. Bunun için 2024 yaz dönemi mazeret ataması kılavuzunu okuyabilirsiniz.


fenogretmeniyim
Şube Müdürü
30 Temmuz 2024 20:52

klavuzu okursanız eğer heyet raporu gerekiyor. başkasının güç ve yardımı olmadan hayatına devam edemez diye rapor lazım

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