Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


30 Temmuz 2024 19:25
Sağlık durumu mazereti

Arkadaşlar öncelikle selamın aleyküm annem yüzde kirkdokuz engelli raporu var ve ben çalıştığım kurumdan dolayı yanında olamıyorum sağlık durumu mazeretine başvurabilir miyim başvurabilirsem onaylanır mi geçerli bir mazeret midir? (657 ye tabii kadroluyum)


Evlenmek Gerek
Genel Müdür
30 Temmuz 2024 19:36

Öğretmen iseniz başvuramazsınız. Bunun için 2024 yaz dönemi mazeret ataması kılavuzunu okuyabilirsiniz.


fenogretmeniyim
Şube Müdürü
30 Temmuz 2024 20:52

klavuzu okursanız eğer heyet raporu gerekiyor. başkasının güç ve yardımı olmadan hayatına devam edemez diye rapor lazım


Abıhayat2
Memur
31 Temmuz 2024 00:06
önce nüfus kayıt sisteminde annenin senin adreste olması gerekiyor. sonra çalıştığın il ya da ilçede annenin tedavisini sürdürecek polikliniğin olmadığına dair sağlık müdürlüğünden yazı alacaksın ve tedavi gördüğü veya kontrol takip edildiği doktordan en az üc imzalı durum bildirir rapor alacaksın sağlık ozrunden müracaat edip zamanı geldiğinde tercih yapacaksın hepsi bu

aa.gülçiçek1100
Memur
31 Temmuz 2024 05:23
sağlık özründe belli bi tarih yok şartlar oluştuğunda başvurulur diyen arkların cvplarını okumuştum bu forumda.

Refikret
Aday Memur
31 Temmuz 2024 10:37
hocam sağlıkçıyım burada daha ilgili kişiler bulacağım için MEB formun yazdım
Evlenmek Gerek, Dün

Öğretmen iseniz başvuramazsınız. Bunun için 2024 yaz dönemi mazeret ataması kılavuzunu okuyabilirsiniz.


Refikret
Aday Memur
31 Temmuz 2024 10:40
heyete girip mi alması lazım yoksa tek hekimde böyle bir rapor düzenleyebilir mi hocam
fenogretmeniyim, Dün

klavuzu okursanız eğer heyet raporu gerekiyor. başkasının güç ve yardımı olmadan hayatına devam edemez diye rapor lazım


Refikret
Aday Memur
31 Temmuz 2024 10:42
hocam ikametgahım çalıştığım ilçede annem merkezde ben annemin oğlu bakmaması durumunda sağlığının iyiye gitmeyeceğine yönelik rapor alsam bu yetmez mi ikametgahımin annemin evinde olması tayine engel bir durum oluşturmaz mı soniçta orada ikamet edebiliyorum diye düşünürler
Abıhayat2, Bugün
önce nüfus kayıt sisteminde annenin senin adreste olması gerekiyor. sonra çalıştığın il ya da ilçede annenin tedavisini sürdürecek polikliniğin olmadığına dair sağlık müdürlüğünden yazı alacaksın ve tedavi gördüğü veya kontrol takip edildiği doktordan en az üc imzalı durum bildirir rapor alacaksın sağlık ozrunden müracaat edip zamanı geldiğinde tercih yapacaksın hepsi bu

Refikret
Aday Memur
31 Temmuz 2024 10:43
aynen hocam kura yok diye biliyorum istediğim zaman gerekli raporları sağladığımız vakit başvurabilirim
aa.gülçiçek1100, 9 saat önce
sağlık özründe belli bi tarih yok şartlar oluştuğunda başvurulur diyen arkların cvplarını okumuştum bu forumda.

fenogretmeniyim
Şube Müdürü
31 Temmuz 2024 13:34

sağlıkçıyım derken öğretmen değil misiniz?

"başkasının güç ve yardımı olmadan hayatına devam edemez" raporunu heyetten almanız gerekiyor ve 1. dereceden yakınınızın ikametgahı olan il-ilçeye özür tayini istersiniz. zaten istenen belgelerde bakıma muhtaç kişinin ikametgah kağıdı ve sizin nüfus kayıt örneğinizi istiyor. görev yaptığınız yerin ya da sizin ikametgahınızın bi önemi yok yani

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