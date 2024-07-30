Sağlık durumu mazereti

önce nüfus kayıt sisteminde annenin senin adreste olması gerekiyor. sonra çalıştığın il ya da ilçede annenin tedavisini sürdürecek polikliniğin olmadığına dair sağlık müdürlüğünden yazı alacaksın ve tedavi gördüğü veya kontrol takip edildiği doktordan en az üc imzalı durum bildirir rapor alacaksın sağlık ozrunden müracaat edip zamanı geldiğinde tercih yapacaksın hepsi bu

önce nüfus kayıt sisteminde annenin senin adreste olması gerekiyor. sonra çalıştığın il ya da ilçede annenin tedavisini sürdürecek polikliniğin olmadığına dair sağlık müdürlüğünden yazı alacaksın ve tedavi gördüğü veya kontrol takip edildiği doktordan en az üc imzalı durum bildirir rapor alacaksın sağlık ozrunden müracaat edip zamanı geldiğinde tercih yapacaksın hepsi bu