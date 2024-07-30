Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : crops35


30 Temmuz 2024 20:30
Karayolları 3000 işçi yedek alımı hakkında

Merhaba arkadaşlar,

Ben geçen yıl 3000 işçi alımında yedek olarak kurada açıklandım. Daha sonrasında beni 15 Nisanda arayıp şu evrakları teslim etmeniz gerekiyor dendi. Ben evrakları teslim ettim geçenlerde de alımlar hakkında bi açıklama çıktı, bende ne olumlu nede olumsuz hiçbir şey yazmıyor. Bana senin güvenlik soruşturman olumlu çıkarsa hemen başlayacaksın başka evrak veren olmadı dediler şimdiyse beklemen gerek diyorlar. Sizce ne çıkar ne yapmalıyım?

Çok Yazılan Konular

Eski taşeron - yeni kadrolu işçilerErgün Atalay neden istifa etmiyor?

Sözlük

Eleştirel Düşünme 2 Pazar sabahı erkenden hortlamak 1 evde bugünkü tartışmamız 1 paris 2024 yaz olimpiyat oyunları 1 Hayaller iyiki varlar 1 terme 1 beğendim butonu 4 kavun çekirdeği 1 farabi 3 ekümen 1

Son Haberler

Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yola savruldu: 1 ölüİzmir Urla'da orman yangını: Bazı evler tahliye edildiAcun Ilıcalı şikayetçi oldu, Aziz Yıldırım ifade verdiHasta yakınları buz şişeleri ve bıçakla sağlık çalışanlarına saldırdıİsrail'den Beyrut'a hava saldırısı iddiası

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?