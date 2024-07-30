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Editörler : oto-danisman-expert


30 Temmuz 2024 20:49
Ankara demetevler'de kiralık daire
öncelikle merhaba arkadaşlar Ankara demetevler'de full yapılı anahtar teslim boyalı hiçbir şekilde teslim edilecek kullanıma hazır 3+1 salon bağımsız metroya ulaşımı çok iyi çok cüzi miktarda aidatı var ayrıca MDF gömme dolap vestiyer ve mutfak dolabı yeni yapıldı tuvalet banyo yapılı ayrıca detaylar için 531 791 99 03 numarayı arayınız yardımcı oluruz

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