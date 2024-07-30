Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


30 Temmuz 2024 20:52
Yurt disindayim yardim

Sayin hocalarim 2. Il disi ile yeni okula atandim. Mudurum ilceyle konusmus 1 hafta icinde gelmemi soylediler. Su an gelmem cok zor. Turkiyeye donmeden halledebilmenin bir yolu var mi acaba.


berkaydal
Memur
30 Temmuz 2024 21:00

Önceki okulundan ilişiğini kestin mi?

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