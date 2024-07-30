KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


30 Temmuz 2024 21:03
üniversite hastanesi
4/b sözleşmeli destek personeli alımında sonucum "geçerli" yazıyor. asil mi yedek mi anlayamadım. bide süreç nasıl işliyor maaşlar nası çalışan bu konuda tecrübeli varsa aranızda bilgilendirir misniz

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