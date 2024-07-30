Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


30 Temmuz 2024 21:37
Evrak Teslim Edip Gitmemek

Arkadaşlar selamlar belediyeye kadrolu olarak açıktan açtığı sınavla atandım fakat halen göreve başlamadık

Sormak istediğim göreve başlamazsam 1 yıl ceza alırmıyım farklı kpss puanıyla tercih yapıp ceza almadan yerleşebilirmiyim

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