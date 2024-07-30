KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


30 Temmuz 2024 21:38
Aile bakanlığı yedekler arşiv araştırması

Merhaba Aile bakanlığı yedek alımların arşiv araştırması ne kadar sürer? Asillerinki arşiv araştırması ne kadar sürmüştü

Çok Yazılan Konular

2024/1 merkezi atama bekleme konusu2024/1 SGK İcra Memuru Olarak Atananlar Sorun Cevaplayayım (İcra memuruyum)2024/1 açıklandı nihayetArşiv araştırmasıTüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.2024/1 tercihlerinin açıklanma zamanı hakkındaTercih yapacaklar,yapmış olanlar dikkatKPSS 2024 Net-Puan-Sıralama TahminleriGümrük işletme ve işletme öğretmenliği mezunu olan var mı?2024/1 merkezi atamasını ne zaman açıklayacaksınız ! Magdur ettiniz

Sözlük

othello sendromu 1 küçük prens 1 Kendini bir yere ait hissetmemek 1 arkasından konuşmak 2 sude 2 güne bir tespit bırak 3 seni seviyorum demenin türlü halleri 2 Pazar sabahı erkenden hortlamak 1 Facebook 2 talihsizlik 1

Son Haberler

4 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandıTartıştığı babasını öldüren kız çocuğu tutuklandıKaldırımda ceset bulundu, polis cinayet şüphesiyle araştırma başlattıFenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turuna yükseldiBakan Tunç'tan Tuğrul Türkeş'in iddialarına yanıt

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?