Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


30 Temmuz 2024 21:45
Kadroma uygun birime nasıl geçebilirim?
itfaiye eri olarak çalışıyorum ünvan değişikliği sınavı ile teknik bir kadroyu kazandim ve özlük bilgilerim güncellendi. Ama hala er olarak görev yapıyorum ve kendi kadroma göre çalışmak istiyorum. Her ne kadar üstlerime sözel olarak başvursamda kabul görmüyor. ne yapabilirim?

hsnd
Başbakan Müsteşarı
30 Temmuz 2024 22:59
O zaman dilekçe vereceksiniz. Bu görev kadroma uygun değil kadroma uygun görev istiyorum diye. Bu sefer de görevinize vermezlerse itfaiye eri görevini yapmanız için yazılı talep edeceksiniz. Bu durumda yapmak zorundasınız ancak mahkemeye gidebilirsiniz. Gerisini mahkeme bilir tabi ama kurumla zıtlaşmayı da dikkate almanız gerekir. Öncelik sözel şekilde halletmek olmalı. Yapamıyorsanız ve çok istiyorsanız bu yolu deneyebilirsiniz. Karar sizin.
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