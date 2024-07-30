Kadroma uygun birime nasıl geçebilirim?

itfaiye eri olarak çalışıyorum ünvan değişikliği sınavı ile teknik bir kadroyu kazandim ve özlük bilgilerim güncellendi. Ama hala er olarak görev yapıyorum ve kendi kadroma göre çalışmak istiyorum. Her ne kadar üstlerime sözel olarak başvursamda kabul görmüyor. ne yapabilirim?

itfaiye eri olarak çalışıyorum ünvan değişikliği sınavı ile teknik bir kadroyu kazandim ve özlük bilgilerim güncellendi. Ama hala er olarak görev yapıyorum ve kendi kadroma göre çalışmak istiyorum. Her ne kadar üstlerime sözel olarak başvursamda kabul görmüyor. ne yapabilirim?