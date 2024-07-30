Alt bölge tayini,İller arası tayin,Becayiş şartları,İzmir bayraklı şehir hastanesi,2025

Atama ve Yer Değişikliği Yönetmeliği 26. Maddesi:

1, 2, 3 ve 4 üncü hizmet bölgelerinden 5 ve 6 ncı hizmet bölgesine yapılacak atamalarda hizmet grubu şartı aranmaz.

İlgililerin bu madde kapsamında atanma talebinde bulunabilmesi için bu yönetmelik hükümlerine göre atandığı tarihten itibaren fiilen bir yıl çalışmış olması şarttır.

-Hizmet bölgesi 1,2,3 ve 4 olan kişiler direk 5 ya da 6 ncı bölgeye tayin isteyebilir.5 ve 6 ncı bölgeye personeli teşvik etmek için a,b,c,d grup şartı yoktur.personeller grup şartı olmaksızın 5 ya da 6 ncı bölgedeki istediği şehiri dilekçesine yazabilir.memleketine gitmek isteyenler için önemli bir ayrıntıdır.sonuçta kişi bir ilin herhangi bir ilçesinde çalışmak için daha sonradan il içi tayin isteyebilmektedir.

-Alt bölge tayini isteyebilmek için personelin atandığı ilde 1 (bir) yıl çalışmış olması gerekir.o ilde başka ilçede çalışmış olsa bile toplam o il için çalışma süresinin 1 yıl olması gerekir.

-Alt bölge tayin dönemi yoktur.personel bir yıl bulunduğu ilde çalışmışsa eğer istediği gün tayin dilekçesi yazabilir.

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Karşılıklı Yer Değiştirme, Becayiş

29. Madde: Aynı hizmet bölgesinde çalışıyor olmak şartıyla aynı ünvan ve branşta olan personeller becayiş yapabilir.

-Çalıştığı şehir 1 nci hizmet bölgesinde yer alıyorsa sadece 1 nci hizmet bölgesindeki illerde çalışan kişilerle becayiş yapabilir.

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İller Arası Tayin, İsteğe Bağlı Yer Değişikliği

Tayin dönemleri sadece ocak ve haziran ayları olmak üzere yılda iki defa tayin isteme hakkı olmaktadır.

İller arası tayin isteyebilmek için bulunduğu ilde 2 (iki) yıl çalışmış olması gerekir.