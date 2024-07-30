Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


30 Temmuz 2024 22:29
Ankara demetevler'de kiralık daire
hastane metrosuna 200 metre mesafede Demetevler 3+1 salon bağımsız kiralık dairemiz mevcuttur bakımlı full yapıldı detaylar için 531 791 99 03 numarayı arayınız

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