Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


30 Temmuz 2024 22:29
Ankara demetevler'de kiralık daire
hastane metrosuna 200 metre mesafede Demetevler 3+1 salon bağımsız kiralık dairemiz mevcuttur bakımlı full yapıldı detaylar için 531 791 99 03 numarayı arayınız

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