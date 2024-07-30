KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


30 Temmuz 2024 22:38
Memur olmak hk.

Öncelikle herkese iyi akşamlar dilerim ben ortalama bir devlet üniversitesinde okumakta olan bir İktisat öğrencisiyim aynı zamanda açıköğretimden ÇEKO bölümünüde okumaktayım. 3.sınıfa geçtim ve tam mezun olduğum zamanda 2026 KPSS sınavı var ve memur olmayı düşünmekteyim ve tabi hali hazırda soru işaretlerim bulunmakta ve bu soruları size iletmek istiyorum.

1) Öncelikle bölümüm gereği genellikle Büro Personeli ve Memur gibi ünvanlarla atanabilirim bu ünvanlardan hangisini tercih etmek daha mantıklı ve maaş farkı veya iş yükü farkı var mı?

2) Maaş durumlarına baktığım zaman şuanda güncel memur maaşı 40bin TL olarak gözükmekte bu en düşük memurluk maaşı mı? Memurlukta yıllandıkça maaş artar mı ve kurumdan kuruma maaş farkı var mı?

3) Atandıktan sonra herhangi bir mülakat veya alınmama gibi bir durum var mı?

4) Bazı kadrolarda sözleşmeli diyor eğer sözleşmeli bir memur olursam bir kaç yıl sonra memurluğumun bitmesi gibi bir durum var mı?

5) Memur olmak mantıklı mı ve yaptığınız işten yaşadığınız işten memnun musunuz?

Çok Yazılan Konular

2024/1 merkezi atama bekleme konusu2024/1 SGK İcra Memuru Olarak Atananlar Sorun Cevaplayayım (İcra memuruyum)2024/1 açıklandı nihayetArşiv araştırmasıTüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.2024/1 tercihlerinin açıklanma zamanı hakkındaTercih yapacaklar,yapmış olanlar dikkatKPSS 2024 Net-Puan-Sıralama TahminleriGümrük işletme ve işletme öğretmenliği mezunu olan var mı?2024/1 merkezi atamasını ne zaman açıklayacaksınız ! Magdur ettiniz

Sözlük

merdivenlerden kaymak 1 bekarlık sultanlık 2 talihsizlik 1 esnek çalışma yapmayan idareciler 1 Kendini bir yere ait hissetmemek 1 Bugün olanlar 1 Bioprinting 1 çam şeytanı 1 bağdat 1 kuan 3

Son Haberler

4 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandıTartıştığı babasını öldüren kız çocuğu tutuklandıKaldırımda ceset bulundu, polis cinayet şüphesiyle araştırma başlattıFenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turuna yükseldiBakan Tunç'tan Tuğrul Türkeş'in iddialarına yanıt

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?