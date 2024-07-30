Memur olmak hk.

Öncelikle herkese iyi akşamlar dilerim ben ortalama bir devlet üniversitesinde okumakta olan bir İktisat öğrencisiyim aynı zamanda açıköğretimden ÇEKO bölümünüde okumaktayım. 3.sınıfa geçtim ve tam mezun olduğum zamanda 2026 KPSS sınavı var ve memur olmayı düşünmekteyim ve tabi hali hazırda soru işaretlerim bulunmakta ve bu soruları size iletmek istiyorum.

1) Öncelikle bölümüm gereği genellikle Büro Personeli ve Memur gibi ünvanlarla atanabilirim bu ünvanlardan hangisini tercih etmek daha mantıklı ve maaş farkı veya iş yükü farkı var mı?

2) Maaş durumlarına baktığım zaman şuanda güncel memur maaşı 40bin TL olarak gözükmekte bu en düşük memurluk maaşı mı? Memurlukta yıllandıkça maaş artar mı ve kurumdan kuruma maaş farkı var mı?

3) Atandıktan sonra herhangi bir mülakat veya alınmama gibi bir durum var mı?

4) Bazı kadrolarda sözleşmeli diyor eğer sözleşmeli bir memur olursam bir kaç yıl sonra memurluğumun bitmesi gibi bir durum var mı?

5) Memur olmak mantıklı mı ve yaptığınız işten yaşadığınız işten memnun musunuz?