Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


30 Temmuz 2024 22:52
Eş durumu tayini ile gelinen yerde boşanma olursa ailenin yaşadığı şehre tayin talebinde bulunabilir

Merhaba Adalet Bakanlığında kadrolu katip olarak görev yapıyorum. İzmirden eş durumu tayini ile güney doğunun bir ilçesine geldim. Boşandık, karar kesinleşti. Ailem Samsunda yaşıyor onların yanına gitmek istiyorum. Dilekçe vereceğim ama daha önceden başına böyle bir şey gelmiş ılan varsa bilgi verirseler sevinirim.

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