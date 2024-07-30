KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


30 Temmuz 2024 23:19
sözleşmeli memurken tercih yapma
merhaba diyelim ki KPSS den sözleşmeli destek personeli olarak atandık 2022 KPSS puanımız ile , 2024 KPSS ortaöğretim sınavı sonrasında alım olduğunda tercih yapsak ve tutsa eski işimizden istifa mı etmemiz gerekiyor

mevo4312
Aday Memur
30 Temmuz 2024 23:55
evet hocam
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Üniversite okumak mı, lise KPSS ile bir yere atanmak mı?TCDD Hat onarım bakım memuru (3293)Lise KPSS sizce nerelere atanabilirim?UlaştırmaKPSS ortaöğretim nereye atanır?sözleşmeli memurken tercih yapmaTTK 3261 maden teknikeri KPSS atamaCTE'den TCDD'ye geçmekKPSS ortaöğretim

Sözlük

şarkıya özel haber uydurmak 2 bayanların çantaları 1 öngörü 5 bardakta çayı soğutmak 1 talih kuşu 1 bağdat 1 Facebook 2 değişmedik diyoruz ama değişiyoruz 1 metazori 1 küçük prens 2

Son Haberler

Soruşturmacı tarafsız olamayacağını beyan ederse nasıl bir işlem yapılır?'%0 Faizli 6 Taksitli 20.000 TL Kredi!Bolu'da yere çöp atanlara ceza uygulanacakTFF'de 4 kurulun daha başkan ve üyeleri belirlendiTartıştığı kadını uzun namlulu silahla vurdu

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?