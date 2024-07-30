Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


30 Temmuz 2024 23:22
Eş durumu hakkında? Sağlık Bakanlığı - SGK

İyi akşamlar. Nişanlım son atamayla birlikte farklı bir şehire atandı SGK'ya. Ben kadrolu hastane personeliyim o daha yeni atandı eş durumunda onu yanıma çekme ihtimalim var mı? Kadrolu olmadığı için o benim mi gitmem gerekiyor?

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