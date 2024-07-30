Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


30 Temmuz 2024 23:53
4b den 399 a geçiş

Selamlar.

Sözleşmeli 4b li olarak bir kamu kurumunda çalışmaktayım. Son alımda kit kurumuna 399 a göre duz memurluk kazandim.

Geçiş olur mu? 1 yıl ceza mi yerim? Lütfen bilenler yorum yazabilir mi? Kaç memur ceza yedj işinden odku son yönetmelik ne?

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