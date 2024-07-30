Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


30 Temmuz 2024 23:56
4 b den 399 a geçiş

Selam.

4bli olarak çalışıyorum merkezi atamadan 399 khk li düz memuriyet geldi. Kesin bilenler yorum yazabilir mi geçiş olur mu yoksa boşa düşüp 1 yıl ceza mi yerim?

Lütfen bilenler yazabilir mi yonetmelik değişti mi? Eskiden vardı diye biliyorum son durum nedir?

Bir de memurlar net görüş alıp haber olarak yayinlasa keşke son durumu bir çok kişi yanlış yapıyor kadrolar yanıyor

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