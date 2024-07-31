Gündem \ Sohbet ve Tanışma
Editörler : supporters.


31 Temmuz 2024 01:34
evlenebileceğim bi kız bulamıyorum

hayırlı geceler mesleğim imam 31 yaşındayım ankaradayım

hayatımda bi kızla hiç konuşmadım biraz da meslekten çekingenim

bu işler nasıl olur bilmiyorum yalnız yaşıyorum ailem çevrem cemaatim kimse kız bulamadı kıyamet alameti galiba talibim olursa konuşmak tanışmak isterim buraya yazıyorum çünkü başka çarem kalmadı galiba


fthyldrm123
31 Temmuz 2024 01:36

başak burcuyum mutfak ta iyiyim şiir yazıyorum ama şiirime ilham olacak biri lazım :)

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