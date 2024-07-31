Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


31 Temmuz 2024 03:01
İl içi ve il dışı atamada öğretmenevleri tercih kapsamında olmalıdır

İl içi ve il dışı atamada öğretmenevleri tercih kapsamında olmalıdır

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