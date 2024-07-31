Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


31 Temmuz 2024 04:55
Es durumu bos kadro

Eşim sağlık bakanliginda kadrolu ebe ve bu yaz donem tayininde Ankaraya tayini çıktı ben de tarim bakanlığında kadrolu veteriner hekim olarak görev yapmaktayım Eş durumu tayini olur mu ve ankarada boş kadro yoksa nasıl bir yol izleniyor

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