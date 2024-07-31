KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


31 Temmuz 2024 07:41
Eüaş maaş hakkında

dün kurumu aradım. bana yeni başlayacağın için maaşın 42-43 civarında olacağını söylediler. asaletini alsan şu an ki maaşla 46-47 civarı olacağını söylediler.

memurlar nete baktığımda geçmiş konularda Eüaş ile Teiaş'ın maaşları hemen hemen aynı diye yorum yazmışlar. Teaiş maaşı yayımladı. memur, bekar 47450 tl yazıyor. Acaba kurumdaki arkadaş yanlış mı biliyor yoksa Eüaş kit olmasına rağmen maaşları düşük mü?

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