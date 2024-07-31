Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


31 Temmuz 2024 08:00
sözleşmeli ve idari personel farkı
üniversitede idari personel statüsünde çalışan biri ve memur statüsünde çalışan kimsenin birbirinden farkı ve üstünlüğü nedir bilgisi olan var mı

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Aday Memur
31 Temmuz 2024 08:44
üniversitede çakışan bütün personel idari personel olarak geçiyor
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