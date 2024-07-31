sözleşmeli ve idari personel farkı

üniversitede idari personel statüsünde çalışan biri ve memur statüsünde çalışan kimsenin birbirinden farkı ve üstünlüğü nedir bilgisi olan var mı

üniversitede idari personel statüsünde çalışan biri ve memur statüsünde çalışan kimsenin birbirinden farkı ve üstünlüğü nedir bilgisi olan var mı