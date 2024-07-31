KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


31 Temmuz 2024 08:48
Askerdeyken atanmak 399 !

Arkadaşlar askerde tercih verip atanabiliyor muyuz?

Tüm forumlarda terhis sonrası atanmanın olacağı söyleniyor.

Lakin bunlar 657'li kadrolar için konuşmuşlar benim merak ettiğim sözleşmeli 399'lu kadro için de askerde atanınca hak korunuyor mu?

Çok teşekkür ederim yardım eden arkadaşlara.


doganbey06
Aday Memur
31 Temmuz 2024 09:18

özellikle tcdd için soruyorum?

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