Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


31 Temmuz 2024 09:01
Doğum sonrası ücretsiz izin hakkı

arkadaşlar merhabalar. ilk defa memuriyete başlayacak sözleşmeli aday memurun 2 yaşına gelmemiş çocuğundan dolayı ücretsiz izin kullanma hakkı var mı? çevresinde denk gelen bilen ya da duyan oldu mu acaba? teşekkürler.


Pelinin1
Şef
31 Temmuz 2024 09:12

Elbette bu


Pelinin1
Şef
31 Temmuz 2024 09:13

Adaylık konusunda emin değilim, o kısım sıkıntı olabilir ama adaylık kalkınca kesin alır

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