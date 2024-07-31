Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


31 Temmuz 2024 09:14
Taşra teşkilatı personeli İl dışı tayin
Malumunuz cuma günü atama sonuçları açıklandı. Sevgili dostlar yazı kararname ne zaman gelir çalıştığım okula ilçe mem'e işten ayrılma ilişik kesmem kaç günü bulur?

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Sözlük

terme 1 özlem 2 Kendini bir yere ait hissetmemek 1 çin seddi 2 arkasından konuşmak 2 şarkıya özel haber uydurmak 2 sude 2 dizilerde ahlaksızlığın meşrulaştırılması 1 bayanların çantaları 1 değişmedik diyoruz ama değişiyoruz 1

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