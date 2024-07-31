Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


31 Temmuz 2024 09:24
Öğretmenlerin ek ders ücreti yüzde 50 ye yakın oranda artmalıdır

Seyyanen artışın sadece maaşa yansıması nedeni ile ek ders ücreti yüzde 50 ye yakın oranda düşük kalmıştır,

Zira öğretmenlerin geliri ek dersi de içine katarak ancak yaşanabilecek seviyede olabilmektedir

Uzmanlık tazminatı ile verilen 5 bin lira, ek dersin düşmesi ile geri alınmıştır, sonuç olarak uzman öğretmenlerin geliri artmamıştır

Bununla birlikte uzman olmayan öğretmenlerin geliri düşmüştür

Bu konuyu açmamın en önemli nedeni ise tüm meslek gruplarının öğretmenlere zam yapıldı söylemini dile getirmesidir

Ek ders ücreti artırılmalıdır


mauro camoranesi
Şef
31 Temmuz 2024 09:29

Haklı bir taleptir. Uzman olmayan öğretmen sayısının 600 bin ve üzeri olduğu düşünüldüğünde, ciddi bir kesim sadece maaşı ile geçinmek durumunda kalıyor.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesi2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımPromosyon parası haram mı?Aday memur yıllık izinÇalışma saatleri düzenlenmeyecek miMemur Emeklisiin 14.000 TL Seyyanen Zammı Verilmeli.Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!Kariyer Uzmanları Tek BaşlıkTemmuz yoksulluk sınırı 70253 TL. Memursen Kamusen üyeleri ah alıyorsunuz! zulme ortak olmayın!!Tüm Akademisyenlerin Desteğiyle "Akademik Zam Elzemdir"

Sözlük

güne bir tespit bırak 3 othello sendromu 1 küçük prens 2 Cheri Cheri Lady 3 avustralya'da develerin öldürülme kararı 1 değişmedik diyoruz ama değişiyoruz 1 yaşanabilir şehir 1 Seni sen yapan kötü huyların 1 bu tanrının ordusu 1 Blame the Game 2024 1

Son Haberler

Çelik: Filistin halkının haklı davası er ya da geç bu katilleri yenecekSokaklar güvenli olacakUsta Tiyatrocu Genco Erkal hayatını kaybetti'Kuyu-14' operasyonlarında 15 şüpheli yakalandıArz artacak et fiyatları düşecek

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?