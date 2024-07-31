Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


31 Temmuz 2024 09:47
Yeni mezun ebeyim özel sektörde ?

Yeni mezun ebeyim . Özel hastaneye başvurdum diplomam tescillenmediği için öyle işe alamayız dediler. Tescillenincr aradım. Wp üzerinden kendinizi hatırlatır mısınız dediler bende tekrar cv mi attım görüldü attılar. Geri dönüşleri olur mu acaba .

Çok Yazılan Konular

Usulüne uygun istifada 1 ay bekleme şartı var mı?657 4/B - 663 45/A ?Eş durumu tayini hk.7433 kadroya geçen eş tayini14 günlük farkSağlık Durumu MazeretiHaziran donemi tayini cikanlar ckysÖzel sektör eş durumu tayin lütfen yardim edin2024 Haziran İller Arası TayinEğitim tayini kaldırılacak mı

Sözlük

Cheri Cheri Lady 3 sözlükte bugün 1 bağdat 1 ekümen 1 gözleme 1 trip atan erkek 1 küçük prens 2 evde bugünkü tartışmamız 1 çin seddi 2 öngörü 5

Son Haberler

Erdoğan'dan şehit olan Haniye için taziye mesajıBakan Fidan: Haniye, Filistin direnişinin sembolüydüAYM'nin sonuçlandırdığı bireysel başvuru sayısı 513 bini aştıBakan Şimşek: Dış dengede ve turizmde olumlu görünüm sürüyorDolar kuru bugün ne kadar?

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?