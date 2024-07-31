Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


31 Temmuz 2024 10:15
Öğretmenlik muvafakatname

merhabar konu hakkında tecrübelerinize ihtiyacım var

Belediyede kadrolu aday memurken engelli öğretmenliği kazanırsam o da kadrolu muvafakatname ile mi geçiş yapmam gerekir yoksa üst unvandan dolayı sorunsuz geçiş yapabilirmiyim?

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