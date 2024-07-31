Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


31 Temmuz 2024 10:33
Doğum izni.. ACİL..
Bilen arkadaşlar cevaplarsa çok sevinirim.. 32. Hafta sonrası doktordan çalışabilir raporu almayı unuttuk. Ama çalıştı eşim doğum öncesi izni doğum sonrasına ekleyemedik. Bu 5 haftalık doğum öncesi izni sonrasına ekletme olanağımız var mı? Geriye dönük izin alınabilir mi? Çünkü sonuçta fiilen çalıştı eşim.

Pelinin1
Şef
31 Temmuz 2024 10:59

O izin zaten çalışabilmesi içindi sonraya ekletmek için değildi, fiilen çalışması yasal değilken çalışmış eşiniz, sonraya nasıl ekleyeceksiniz?

Yasal olarak çalışmaması gerekiyordu? Çalıştığınızı nasıl göstereceksiniz?


beyazdag06
Memur
31 Temmuz 2024 11:02
Evet belki daha güzel ifade ettiniz. Ama izin almış olsaydık öncesini sonrasına da ekletebilecektik ya.. Sonuç olarak çalıştık ve izin almadık. Geri dönük çalışılabilir raporu alınmaz mı diyorsunz?
Pelinin1, 11 dk. önce

O izin zaten çalışabilmesi içindi sonraya ekletmek için değildi, fiilen çalışması yasal değilken çalışmış eşiniz, sonraya nasıl ekleyeceksiniz?

Yasal olarak çalışmaması gerekiyordu? Çalıştığınızı nasıl göstereceksiniz?

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