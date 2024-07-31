Doğum izni.. ACİL..

Bilen arkadaşlar cevaplarsa çok sevinirim.. 32. Hafta sonrası doktordan çalışabilir raporu almayı unuttuk. Ama çalıştı eşim doğum öncesi izni doğum sonrasına ekleyemedik. Bu 5 haftalık doğum öncesi izni sonrasına ekletme olanağımız var mı? Geriye dönük izin alınabilir mi? Çünkü sonuçta fiilen çalıştı eşim.

Bilen arkadaşlar cevaplarsa çok sevinirim.. 32. Hafta sonrası doktordan çalışabilir raporu almayı unuttuk. Ama çalıştı eşim doğum öncesi izni doğum sonrasına ekleyemedik. Bu 5 haftalık doğum öncesi izni sonrasına ekletme olanağımız var mı? Geriye dönük izin alınabilir mi? Çünkü sonuçta fiilen çalıştı eşim.