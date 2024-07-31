Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


31 Temmuz 2024 10:33
Doğum izni..

Bilen arkadaşlar cevaplarsa çok sevinirim.. 32. Hafta sonrası doktordan çalışabilir raporu almayı unuttuk. Ama çalıştı eşim doğum öncesi izni doğum sonrasına ekleyemedik. Bu 5 haftalık doğum öncesi izni sonrasına ekletme olanağımız var mı? Geriye dönük izin alınabilir mi? Çünkü sonuçta fiilen çalıştı eşim.


Pelinin1
Şef
31 Temmuz 2024 10:59

O izin zaten çalışabilmesi içindi sonraya ekletmek için değildi, fiilen çalışması yasal değilken çalışmış eşiniz, sonraya nasıl ekleyeceksiniz?

Yasal olarak çalışmaması gerekiyordu? Çalıştığınızı nasıl göstereceksiniz?


beyazdag06
Memur
31 Temmuz 2024 11:02
Evet belki daha güzel ifade ettiniz. Ama izin almış olsaydık öncesini sonrasına da ekletebilecektik ya.. Sonuç olarak çalıştık ve izin almadık. Geri dönük çalışılabilir raporu alınmaz mı diyorsunz?
Pelinin1, 2 saat önce

O izin zaten çalışabilmesi içindi sonraya ekletmek için değildi, fiilen çalışması yasal değilken çalışmış eşiniz, sonraya nasıl ekleyeceksiniz?

Yasal olarak çalışmaması gerekiyordu? Çalıştığınızı nasıl göstereceksiniz?


alexapo
Aday Memur
31 Temmuz 2024 11:33
İzin süresi hamileliğin 32. haftasında başlayabilir. Alternatif olarak, hamile çalışanlar, hamileliklerinin 32. haftasından 37. haftasına kadar çalışmalarına izin veren bir rapor alabilirler. Bu rapora bağlı olarak, bahsedilen 5 haftalık süre (32-37 haftaları arası), doğum sonrasındaki 8 haftalık süreye eklenir.

Sevdim-Seni
Genel Müdür
31 Temmuz 2024 11:41

Dogum ne zaman,

Ne zaman kadar calistiniz...

Eksik bilgi cok.

Malum yaz tatilindeyiz ve yaz tatilinde izinleri sonraya aktarma yok.


beyazdag06
Memur
31 Temmuz 2024 11:45
Hocam doğum gerçekleşti. Hastaneden doğum izni belgesini aldıktan sonra farkettim ki öncesi için herhangi bir rapor almamışız ve dolayısı ile öncesini sonrasına ekletemedik. Yapabileceğimiz bir şey var mı hocam?
Sevdim-Seni, 1 saat önce

Dogum ne zaman,

Ne zaman kadar calistiniz...

Eksik bilgi cok.

Malum yaz tatilindeyiz ve yaz tatilinde izinleri sonraya aktarma yok.


Pelinin1
Şef
31 Temmuz 2024 11:48

Geriye dönük rapor alamazsınız öyle bir ihtimal yok


Pelinin1
Şef
31 Temmuz 2024 11:49

Sadece şu olabilir, siz hastaneden çıkarken doktor size bir rapor yazacak şu tarihte çalışır diye, doktor o raporu yazarken doktora durumunuzu ifade edin, o belki yazacağı rapora 5 haftayı ekleyebilir, öyle bir yetkisi varsa yapabilir


Sevdim-Seni
Genel Müdür
31 Temmuz 2024 11:58

1 temmuzda 32. Haftada izne ayrilmis olun. Dogum 8 aylik olmus olsun. Bu izin suresini etkilemez.

1 temmuz 20 ekim arasi 16 hafta izinli olursunuz


berkaydal
Memur
31 Temmuz 2024 12:08

Hocam sen nasıl müdürlük yaptın? Hâlâ idareci olmak için uğraşıyorsun. Gel etme.


beyazdag06
Memur
31 Temmuz 2024 12:08
Haklısın :))
berkaydal, 42 dk. önce

Hocam sen nasıl müdürlük yaptın? Hâlâ idareci olmak için uğraşıyorsun. Gel etme.


Sevdim-Seni
Genel Müdür
31 Temmuz 2024 12:19

Onun bunun idareciligini elestirmek yerine hangi yönetmeliğin hangi maddesine göre

İzninin ne zaman baslamış ne zaman bitmiş sayılacagini yazın.

Cevap vermeye calistigimiz vatandaş israrla dogum oldugu tarihi yazmadigi icin cözumü de kendi idaresiyle bulsun.


berkaydal
Memur
31 Temmuz 2024 12:32

Eğer 32. Haftadan sonra çalıştıysa karıştırmasın, faizi ile geri alınma ihtimali var o paranın. Ayrıca idaresinin de ceza alması söz konusu. Doktor raporu olmadan çalışamaz. Geri ödeme ya da ceza olmasa bile üstüne ekletemez.

32. Haftadan sonrası tatile denk geldiyse zaten sonuna ekletemez.

Her halükarda konuyu kapatsın. Sessizce otursun. İdarecilik başvurusunu geri çeksin.

Sevdim-Seni, 31 dk. önce

Onun bunun idareciligini elestirmek yerine hangi yönetmeliğin hangi maddesine göre

İzninin ne zaman baslamış ne zaman bitmiş sayılacagini yazın.

Cevap vermeye calistigimiz vatandaş israrla dogum oldugu tarihi yazmadigi icin cözumü de kendi idaresiyle bulsun.

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