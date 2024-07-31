Doğum izni..

Evet belki daha güzel ifade ettiniz. Ama izin almış olsaydık öncesini sonrasına da ekletebilecektik ya.. Sonuç olarak çalıştık ve izin almadık. Geri dönük çalışılabilir raporu alınmaz mı diyorsunz?

Evet belki daha güzel ifade ettiniz. Ama izin almış olsaydık öncesini sonrasına da ekletebilecektik ya.. Sonuç olarak çalıştık ve izin almadık. Geri dönük çalışılabilir raporu alınmaz mı diyorsunz?