Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


31 Temmuz 2024 10:44
Yeniden idareci görevlendirme olacak mı

Yeniden idareci görevlendirmeleri yapıldı boşalan yeni kurumlar için tekrar idareci ataması yapılacak mı bunun için belirlenmiş bir süre var mı yılda bir defa yapılır diye bir ibare var mı yoksa açık olustukca yapılır mı teşekkürler

Çok Yazılan Konular

2.il ici sonucunu aciklayan illerArtan müdür yardımcıları istifalarıİl içi açık olan okula atama yapılmamasıÜcretli öğretmenlikÖğretmenlik meslek kanunu sonbahara kaldı...Sağlık durumu mazereti (lütfen bilgili birisi varsa yardımcı olsun çok makbule geçer)Yeniden idarecilikYurt disindayim yardimMEB'e Çağrı Başöğretmenlik ve uzmanlık emekliliğe sayılsın.Açık lise sınav görevleri

Sözlük

othello sendromu 1 Hayaller iyiki varlar 1 beğendim butonu 4 bayanların çantaları 1 sude 2 kitap tavsiyesi 1 entry kelimesinin türkçesi 1 çin seddi 2 şarkıya özel haber uydurmak 2 sözlükte bugün 1

Son Haberler

Erdoğan'dan şehit olan Haniye için taziye mesajıBakan Fidan: Haniye, Filistin direnişinin sembolüydüAYM'nin sonuçlandırdığı bireysel başvuru sayısı 513 bini aştıBakan Şimşek: Dış dengede ve turizmde olumlu görünüm sürüyorDolar kuru bugün ne kadar?

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?